Для того, щоб доїхати з дому до роботи чи виїхати за місто на пікнік на електромобілі, достатньо одного заряду акумулятора. Але скільки буде коштувати подорож цим екологічним транспортом Україною? YASNO допоможе розрахувати витрати.

Перше, що треба зробити мандрівнику – скласти маршрут, враховуючи наявні на шляху зарядні станції. Для цього можна скористатися спеціальними інтернет-мапами або мобільними додатками, на яких вказані EV-станції. Визначити розташування швидкісних зарядних станцій YASNO можна на мапі або у мобільному додатку YASNO E-mobility. Для кожної точки зазначена адреса, розповідає 24 канал.

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YASNO E-mobility / YASNO

Які фактори впливають на ціну поїздки?

Кількість витраченої енергії електрокаром залежить і від швидкості поїздки. Керівник YASNO E-mobility Ігор Ковальов радить віддавати перевагу спокійній, розміреній їзді та поповнювати заряд на станціях швидкої підзарядки або під час відпочинку.

Нові моделі електрокарів здатні подолати далекі відстані до 300-500 км, але краще залишити запас енергії та планувати підзарядку максимум через кожні 200-250 км. Середня відстань між станціями YASNO на основних шляхах країни до Львова, Одеси та Полтави становить 100-150 км.

Відтак, можна не заряджати батарею повністю, а лише підзаряджатися за філіжанкою кави. Ви витратите лише 20 хвилин – цього вистачить, аби дістатися наступної станції.

YASNO E-mobility / YASNO

Мовою цифр

Для прикладу, розрахуємо витрати для популярної моделі електрокару Hyundai IONIQ Electric, що на 100 км шляху витрачає 14-22 кВт∙год енергії:

Якщо ви плануєте поїздку з Києва до Одеси, то можете побачити на мапі 5 зарядних станцій YASNO. Відстань між двома містами складає близько 475 км. Тож можна розрахувати, що при середній швидкості електрокар "з’їсть" близько 86 кВт∙год електроенергії. За умови швидкісної підзарядки YASNO потужністю 50 кВт це обійдеться вам у 774 грн. На противагу, автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння за цей шлях "відбере" у вас близько тисячі гривень.

Подорож з Києва до Львова на Hyundai IONIQ обійдеться не більше ніж у 900 грн в одну сторону. На цьому шляху теж 5 швидкісних зарядних станцій YASNO.

По Дніпровський трасі до Полтави встановлено 4 швидкісні зарядки, а дістатися міста можна за 560 грн.

Не варто боятися далеких подорожей на електромобілі. Безумовно, для власного спокою краще все розрахувати. Перед поїздкою раджу обов’язково підзарядитися на швидкісній станції або вдома (з дешевим нічним тарифом) до 80%. YASNO пропонує встановлення надійних зарядних пристроїв для дому та офісів. Так ви заощадите ще більше коштів та часу, – відзначає керівник YASNO E-mobility Ігор Ковальов.

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