Для того, чтобы доехать из дома на работу или выехать за город на пикник на электромобиле, достаточно всего одного заряда аккумулятора. Но сколько будет стоить путешествие этим экологическим транспортом по Украине? YASNO поможет рассчитать расходы.

Первое, что нужно сделать путешественнику – составить маршрут, учитывая имеющиеся на пути зарядные станции. Для этого можно воспользоваться специальными интернет-картами или мобильными приложениями, в которых указаны EV-станции. Определить расположение скоростных зарядных станций YASNO можно на карте или в мобильном приложении YASNO E-mobility. Для каждой точки указан адрес, рассказывает 24 канал.

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YASNO E-mobility / YASNO

Какие факторы влияют на цену поездки?

Количество затраченной энергии электрокаром зависит и от скорости поездки. Руководитель YASNO E-mobility Игорь Ковалев советует отдавать предпочтение спокойной, размеренной езде и пополнять заряд на станциях быстрой подзарядки или во время отдыха.

Новые модели электрокаров способны преодолеть дальние расстояния до 300-500 км, но лучше оставить запас энергии и планировать подзарядку максимум через каждые 200-250 км. Среднее расстояние между станциями YASNO на основных дорогах страны во Львов, Одессу и Полтаву составляет 100-150 км.

Поэтому, можно не заряжать батарею полностью, а только подзаряжаться за чашкой кофе. Вы потратите всего 20 минут – этого хватит, чтобы добраться до следующей станции.

YASNO E-mobility / YASNO

Простая арифметика

Например, рассчитаем затраты для популярной модели электрокара Hyundai IONIQ Electric, что на 100 км пути расходует 14-22 кВт∙ч энергии:

Если вы планируете поездку из Киева в Одессу, то можете увидеть на карте 5 зарядных станций YASNO. Расстояние между двумя городами составляет около 475 км. Поэтому можно рассчитать, что при средней скорости электрокар "съест" около 86 кВт∙ч электроэнергии. При скоростной подзарядке YASNO мощностью 50 кВт это обойдется вам в 774 грн. В свою очередь, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания за этот путь "отберет" у вас около тысячи гривен.

Путешествие из Киева во Львов на Hyundai IONIQ обойдется не более чем в 900 грн в одну сторону. На этом пути также 5 скоростных зарядных станций YASNO.

По Днепровский трассе в Полтаву установлено 4 скоростные зарядки, а добраться до города можно за 560 грн.

Не стоит бояться дальних путешествий на электромобиле. Безусловно, для собственного спокойствия лучше все рассчитать. Перед поездкой советую обязательно подзарядиться на скоростной станции или дома (по дешевому ночному тарифу) до 80%. YASNO предлагает установку надежных зарядных устройств для дома и офисов. Так вы сэкономите еще больше средств и времени, – отмечает руководитель YASNO E-mobility Игорь Ковалев.

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