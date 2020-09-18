YASNO E-mobility зарядив електромобілів на 1 млн кВт∙год або 6 700 000 км пробігу. На такому заряді електромобіль міг би об’їхати навколо Землі 167 разів. Для цього знадобилося два роки роботи, майже 90 млн зарядних сесій, в середньому по 12 хвилин кожна.

Швидкісну зарядку клієнтам забезпечили 23 зарядні станції мережі в Києві та на трасах в напрямку Одеси, Львова та Полтави, розповідає 24 канал.

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YASNO E-mobility / yasno.com.ua

Що потрібно знати про YASNO E-mobility:

Головною перевагою мережі YASNO E-mobility є надійність – зарядні станції АВВ гарантують максимальну якість та безпеку, мають європейську сертифікацію; YASNO встановлює швидкісні зарядні станції потужністю 50 кВт. Це дає можливість підживити електрокар від 0 до 80% за 20 хвилин. На кожній станції одночасно можуть заряджатися два електромобіля: один – на швидкісний зарядці (50 кВт), другий – на прискореній (22 кВт); Усі зарядні станції мережі застраховані. Дія страхування автоматично поширюється на клієнта (страхування здоров'я людини) і на електромобіль; З контакт-центром мережі можна зв'язатися цілодобово, без вихідних і отримати кваліфіковану консультацію фахівця 24/7; В YASNO E-mobility можна придбати зарядний пристрій для будинку чи офісу, та стати частиною мережі, отримавши сервісне обслуговування і підтримку. До мережі можуть під'єднатися і власники зарядок інших виробників: додати свій пристрій на карту, заряджати та отримувати прибуток; Знайти вільну зарядку в столиці або на трасі та розрахуватися за послугу заряджання можна через мобільний додаток у смартфоні.

YASNO E-mobility / yasno.com.ua

Ми працюємо для тих, хто цінує час, кому треба швидко підживати елктрокар в дорозі або неспішно – від домашнього пристрою. 90% електромобілістів хочуть заряджатися там, де проводять найбільше часу: вдома чи на роботі. Наша філософія швидкої зарядки не виключає розвиток індивідуального підходу. Мета YASNO – робити життя клієнтів комфортнішим та ефективнішим, – зазначив керівник напрямку YASNO E-mobility Ігор Ковальов.

Довідка

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та зарядних станцій для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання електроенергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.