Складні погодні умови і аварійні ситуації найчастіше стають причиною відключення світла. І якщо ноутбук та телефон ще можуть попрацювати деякий час, то холодильник, електроплита, пральна машина – ні. Для забезпечення енергонезалежності постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO рекомендує використовувати систему зберігання енергії, що працює як "батарейка для будинку".

Що це таке таке, які переваги та як воно працює – розповідає 24 канал. Система зберігання електроенергії Energy storage system – англ. – це пристрій, що дозволяє накопичувати електроенергію для потреб всього будинку за допомогою літій-іонних акумуляторів. Якщо у мережі сталася аварія, мешканці цього навіть не помітять: система зберігання одразу ж ввімкнеться. На відміну від гучного дизельного генератора вона працює майже безшумно, компактна і має сучасний дизайн. Керувати системою можна зі смартфона. Накопичувач легко інтегрується у систему Energy storage system – англ. – це пристрій, що дозволяє накопичувати електроенергію для потреб всього будинку за допомогою літій-іонних акумуляторів. Якщо у мережі сталася аварія, мешканці цього навіть не помітять: система зберігання одразу ж ввімкнеться. На відміну від гучного дизельного генератора вона працює майже безшумно, компактна і має сучасний дизайн. Керувати системою можна зі смартфона. Накопичувач легко інтегрується у систему "розумний дім"

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Які переваги?

Систему зберігання електроенергії можна поєднати з домашньою сонячною електростанцією. Це дозволить накопичувати електроенергію, яку виробляють сонячні панелі протягом дня, а використовувати її вночі. Без сонячної електростанції можна вночі накопичувати електроенергію з мережі для використання вдень. Нагадаємо, що для власників двозонних лічильників електроенергія коштує удвічі дешевше з 23:00 до 07:00. Пристрій для зберігання енергії також може забезпечувати додаткову потужність для енергомережі будинку. Потужності домашнього акумулятора достатньо навіть для зарядки електроавтомобіля.

"Батарейка для дому" від YASNO / YASNO

У Європі використання домашніх систем зберігання енергії є досить поширеним, оскільки дозволяє зменшувати витрати на електроенергію. В Україні цей тренд тільки формується. YASNO розповсюджує та прагне зробити більш доступними інноваційні технології у сфері енергоефективності. Зараз наші клієнти можуть обрати для себе системи зберігання енергії від італійського виробника ATON Green Energy, що здатні накопичувати від 2,4 до 58 кВт⋅год електроенергії. Середнє енергоспоживання української сім’ї – 165 кВт⋅год на місяць, отже заряду "домашньої батарейки" може вистачити від кількох годин до двох тижнів безперебійного електрозабезпечення. Це особливо актуально для тих, хто мешкає у приватних будинках, працює вдома, проживає у віддалених від мережі районах і потребує стабільного електропостачання, – відзначив директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Довідка

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та зарядних станцій для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.