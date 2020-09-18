YASNO E-mobility зарядил электромобилей на 1 млн кВт*ч или 6 700 000 км пробега. На таком заряде электромобиль мог бы объехать Землю 167 раз. Для этого понадобилось два года работы, почти 90 млн зарядных сессий, в среднем по 12 минут каждая.

Зарядку клиентам обеспечили 23 зарядных станции сети в Киеве и на трассах в направлении Одессы, Львова и Полтавы, рассказывает 24 канал.

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Что нужно знать о YASNO E-mobility:

Главным преимуществом сети YASNO E-mobility является надежность – зарядные станции АВВ гарантируют максимальное качество и безопасность, имеют европейскую сертификацию; YASNO устанавливает скоростные зарядные станции мощностью 50 кВт. Это дает возможность зарядить электрокар от 0 до 80% за 20 минут. На каждой станции одновременно могут заряжаться два электромобиля: один – на скоростной зарядке (50 кВт), второй – на ускоренной (22 кВт); Все зарядные станции сети застрахованы. Действие страховки автоматически распространяется на клиента (страхование здоровья человека) и на электромобиль (страхование технических неисправностей); С контакт-центром сети можно связаться круглосуточно, без выходных и получить квалифицированную консультацию специалиста 24/7; В YASNO E-mobility можно приобрести зарядное устройство для дома и офиса и стать частью сети, получив полное сервисное обслуживании и поддержку. К сети могут подключиться и владельцы действующих зарядок других производителей: добавить свое устройство на карту, заряжать клиентов и получать доход; Найти свободную зарядку в столице или на трассе, рассчитаться за услугу можно через специальное приложение в мобильном телефоне.

YASNO E-mobility / yasno.com.ua

Мы работаем для тех, кто ценит время, кому надо быстро зарядиться в дороге или неспешно – от домашнего устройства. 90% электромобилистов хотят заряжаться там, где проводят больше всего времени: дома или на работе. Наша философия быстрой зарядки, не исключает развитие индивидуального подхода. Цель YASNO — делать жизнь клиентов комфортнее и эффективнее, — отметил руководитель направления YASNO E-mobility Игорь Ковалев.

Справка

YASNO – поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и зарядных станций для электромобилей, который предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.