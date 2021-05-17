Нагадаємо, що операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, під брендом YASNO розвиває бізнес з роздрібного постачання електроенергії та газу для 3,5 мільйона клієнтів у Києві та 5 областях, а також пропонує рішення з енергоефективності та електромобільності для зменшення витрат на енергоресурси та отримання клієнтами додаткового доходу завдяки "зеленим" технологіям.

Не пропустіть YASNO увійшов до ТОП-25 екологічних українських компаній

До рейтингу ввійшли також UFuture, Київстар, "EPAM Україна", "Данон Україна", "Фармак", "Electrolux Україна" та інші компанії. Їх представники зібралися на Саміті сталого бізнесу, організованому бізнес/медіа бюро Ekonomika+ у партнерстві з Глобальним договором ООН в Україні та Асоціацією лідерів сталого розвитку СУП, аби розповісти про проєкти, що позитивно впливають на суспільство.

Євген Бушма, директор з продажів та обслуговування клієнтів YASNO, акцентував на тому, що, розвиваючи сталий бізнес, постачальник допомагає українцям раціонально використовувати енергоресурси і підвищувати комфорт завдяки інноваційним рішенням.

Євген Бушма / Фото ДТЕК

За його словами, енергоефективні набори від YASNO дозволяють зменшувати витрати на електроенергію вдома до 50%. До набору входять двозонний лічильник зі встановленням "під ключ", смартрозетки та LED-лампи. Завдяки «нічному» тарифу користувачі сплачують удвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 07:00. Еконабори встановили понад 50 тисяч українських родин. Вони знижують кількість викидів СО2 в атмосферу на 45 тисяч тонн на рік.

Енергоефективні набори від YASNO / Фото ДТЕК

У Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, де YASNO постачає електроенергію населенню, працюють понад 5 тисяч домашніх сонячних електростанцій. Їх власники використовують вироблену електроенергію для своїх потреб, а надлишок продають за "зеленим" тарифом. Просьюмери сприяють зменшенню кількості викидів СО2 в атмосферу на 123 тисячі тонн на рік.

Сонячні електростанції / Фото ДТЕК

За минулий рік електромобілісти зарядилися на станціях мережі YASNO E-mobility на понад 565 тисяч кВт∙год, що еквівалентно скороченню викидів CO2 в атмосферу на 380 тонн.

YASNO E-mobility / Фото ДТЕК

Найбільше можливостей для значного зменшення вуглецевого сліду у великих промислових підприємств. YASNO інвестує власні кошти в реалізацію енергосервісних проєктів, виконує їх "під ключ" і гарантує клієнтам зниження витрат на енергоресурси. Екологічна складова таких проєктів – це зменшення викидів СО2 в атмосферу,

– розповів Євген Бушма.

YASNO реалізував 80 енергосервісних проєктів, інвестувавши в них 500 мільйонів гривень. За рік промислові підприємства клієнтів заощаджують 300 мільйонів гривень витрат на енергоресурси та скорочують кількість викидів СО2 в атмосферу на 140 тисяч тонн.