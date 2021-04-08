Журнал "Власть денег" назвав компанії, чиї проєкти мають найбільше значення для поліпшення екологічної ситуації та посилення технологічного потенціалу в Україні. До ТОП-25 кращих екопрограм включили "зелені" рішення постачальника електроенергії та енергоефективних рішень YASNO.

YASNO створив цілу екосистему продуктів і послуг з енергоефективності та електромобільності, допомагаючи клієнтам заощаджувати витрати на комунальні послуги, отримувати додатковий дохід і зменшувати викиди CO2 до атмосфери на 300 тисяч тонн на рік.

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Еконабори від YASNO з двозонним лічильником електроенергії, смарт-розеткою і LED-лампами дозволяють зменшувати витрати на електроенергію до 50%. Понад 50 тисяч користувачів наборів сумарно знижують викиди CO2 на 45 тисяч тонн на рік.

"Розумний" лічильник / Фото ДТЕК

У Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях "зелену" електроенергію виробляють понад 5 тисяч домашніх сонячних станцій. Власники таких СЕС отримують від постачальника кошти за "зеленим" тарифом, що виділяються державою. Заміщення електроенергії на екологічну дозволяє зменшити кількість викидів на 123 тисяч тонн CO2. Замовити сонячний дах з послугою встановлення "під ключ" також можна в YASNO.

Домашні СЕС / Фото ДТЕК

29 швидких зарядок мережі YASNO E-mobility заряджають електромобілі в Києві, Дніпрі, Харкові та на трасах у напрямках Львова, Одеси, Полтави. За 2020 рік YASNO зарядив електрокарів на більш ніж 565 тисяч кВт-год, що еквівалентно скороченню викидів CO2 на 380 тонн.

YASNO E-mobility / Фото ДТЕК

Для промислових підприємств YASNO виконав "під ключ" 80 енергосервісних проєктів, інвестувавши в них 500 мільйонів гривень. Завдяки ефективному використанню енергії модернізовані підприємства знижують викиди на 140 тисяч тонн CO2 на рік.

Інноваційні та "зелені" рішення від YASNO розширюють можливості для клієнтів, допомагають їм забезпечувати комфорт, робити внесок у поліпшення екології, зменшувати витрати й отримувати додатковий дохід від сонячної енергії або корпоративних зарядок для електромобілів. При розробці наших продуктів і послуг ми орієнтуємося на основні світові тенденції, намагаємося привнести й зробити більш доступними для українців сучасні технології. При цьому ми поки залишаємося єдиним постачальником, який пропонує широкий вибір різних екорішень,

– сказала Лілія Середа, керівник департаменту з маркетингових комунікацій та зв'язків з громадськістю YASNO.

Довідка: Операційний холдинг D.Solutions, який входить до Групи ДТЕК, під брендом YASNO розвиває бізнес з роздрібного постачання електроенергії та газу для 3,5 мільйона клієнтів у Києві та 5 областях, а також пропонує рішення з енергоефективності та електромобільності для зменшення витрат на енергоресурси та отримання клієнтами додаткового доходу завдяки "зеленим" технологіям.