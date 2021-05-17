Напомним, что операционный холдинг D.Solutions, который входит в Группу ДТЭК, под брендом YASNO развивает бизнес по розничной поставке электроэнергии и газа для 3,5 миллиона клиентов в Киеве и 5 областях, а также предлагает решения по энергоэффективности и электромобильности для уменьшения расходов на энергоресурсы и получения клиентами дополнительного дохода благодаря "зеленым" технологиям.

Не пропустите YASNO вошел в ТОП-25 экологичных украинских компаний

В рейтинг вошли также UFuture, Киевстар, "EPAM Украина", "Данон Украина", "Фармак", "Electrolux Украина" и другие компании. Их представители собрались на Саммите устойчивого бизнеса, организованном бизнес/медиа бюро Ekonomika+ в партнерстве с Глобальным договором ООН в Украине и Ассоциацией лидеров устойчивого развития СУП, чтобы рассказать о проектах, которые позитивно влияют на общество.

Евгений Бушма, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO, акцентировал на том, что, развивая устойчивый бизнес, поставщик помогает украинцам рационально потреблять энергоресурсы и повышать комфорт благодаря инновационным решениям.

Евгений Бушма / Фото ДТЭК

По его словам, энергоэффективные наборы от YASNO позволяют уменьшить расходы на электроэнергию дома до 50%. В набор входят двухзонный счетчик с установкой "под ключ", смарт-розетки и LED-лампы. Благодаря "ночному" тарифу пользователи платят вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00. Эконаборы установили более 50 тысяч украинских семей. Они снижают количество выбросов СО2 в атмосферу на 45 тысяч тонн в год.

Энергоэффективные наборы от YASNO/ Фото ДТЭК

В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где YASNO поставляет электроэнергию населению, работают более 5 тысяч домашних солнечных электростанций. Их владельцы используют производимую электроэнергию для своих нужд, а излишек продают по "зеленому" тарифу. Просьюмеры способствуют уменьшению количества выбросов СО2 в атмосферу на 123 тысячи тонн в год.

Солнечные электростанции / Фото ДТЭК

За прошлый год электромобилисты зарядились на станциях сети YASNO E-mobility на более чем 565 тысяч кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 380 тонн.

YASNO E-mobility / Фото ДТЭК

Больше всего возможностей для значительного уменьшения углеродного следа у крупных промышленных предприятий. YASNO инвестирует собственные средства в реализацию энергосервисных проектов, выполняет их "под ключ" и гарантирует клиентам снижение затрат на энергоресурсы. Экологическая составляющая таких проектов – это уменьшение выбросов СО2 в атмосферу,

– рассказал Евгений Бушма.

YASNO реализовал 80 энергосервисных проектов, инвестировав в них 500 миллионов гривен. За год промышленные предприятия клиентов экономят 300 миллионов гривен расходов на энергоресурсы и сокращают количество выбросов СО2 в атмосферу на 140 тысяч тонн.