Робот призначений для видалення уламків ядерного палива з одного з пошкоджених реакторів на АЕС "Фукусіма-1". Випробування пройдуть на заводі в місті Кобе.

Читайте також У Японії запрацює сервіс аеротаксі вже до 2025 року

Пристрій доставили в Японію літак з Великої Британії, саме там його розробляли. За словами фахівців, усунення радіоактивних уламків палива – найбільша проблема, яка виникає у процесі виведення АЕС з експлуатації.

Чому знадобилося видаляти уламки

Великий тохокуський землетрус, магнітудою понад 9, у березні 2011 року призвів до розплавлення ядерного палива в реакторах № 1, 2 і 3.

Що відомо про аварію на "Фукусімі-1": дивіться відео 24 каналу

Які плани у японців

Над усуненням уламків працюватимуть компанія-оператор АЕС "Токіо Денреку" та уряд країни. Спочатку роботи здійснюватимуть на реакторі №2. Все тому, що саме звідти вдалося опрацювати найбільше даних.

Після випробувань у Кобі робота мають намір відправити у місто Нараха. Воно розташоване поблизу "Фукусіми-1". Фахівці АЕС візьмуть там участь в експерименті щодо усунення уламків. Для цього використають модель реактора.