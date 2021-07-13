Робот призначений для видалення уламків ядерного палива з одного з пошкоджених реакторів на АЕС "Фукусіма-1". Випробування пройдуть на заводі в місті Кобе.
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Пристрій доставили в Японію літак з Великої Британії, саме там його розробляли. За словами фахівців, усунення радіоактивних уламків палива – найбільша проблема, яка виникає у процесі виведення АЕС з експлуатації.
Чому знадобилося видаляти уламки
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Які плани у японців
Над усуненням уламків працюватимуть компанія-оператор АЕС "Токіо Денреку" та уряд країни. Спочатку роботи здійснюватимуть на реакторі №2. Все тому, що саме звідти вдалося опрацювати найбільше даних.
Після випробувань у Кобі робота мають намір відправити у місто Нараха. Воно розташоване поблизу "Фукусіми-1". Фахівці АЕС візьмуть там участь в експерименті щодо усунення уламків. Для цього використають модель реактора.