Робот предназначен для удаления обломков ядерного топлива из одного из поврежденных реакторов на АЭС "Фукусима-1". Испытания пройдут на заводе в городе Кобе.
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Устройство доставили в Японию самолет из Великобритании, именно там его разрабатывали. По словам специалистов, устранение радиоактивных обломков топлива – самая большая проблема, которая возникает в процессе вывода АЭС из эксплуатации.
Почему понадобилось удалять обломки
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Какие планы у японцев
Над устранением обломков работать компания-оператор АЭС "Токио Дэнреку" и правительство страны. Сначала работы будут осуществлять на реакторе №2. Все потому, что именно оттуда удалось обработать больше данных.
После испытаний в Коби робота намерены отправить в город Нараха. Он расположен вблизи "Фукусимы-1". Специалисты АЭС примут там участие в эксперименте по устранению обломков. Для этого используют модель реактора.