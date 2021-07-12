Авіакомпанія Japan Airlines вклала кошти у німецького розробника Volocopter з метою надання послуг аеротаксі на комерційній основі.
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Випробування
Електричні гвинтокрили Volocopter тестуватимуть в префектурі Міе. Саме там вже дозволені випробувальні польоти на окремих ділянках. З часом повітряне таксі доставлятиме пасажирів з аеропорту в райони міста.
Тестові польоти відбуватимуться в радіусі до 20 кілометрів, згодом – аеротаксі курсуватиме й в прилеглі міста в радіусі від 50 до 150 кілометрів.
Що відомо про вертоліт VoloCity
- здатний перевозити двох осіб загальною масою не більше 200 кілограм;
- може проходити відстань до 35 кілометрів;
- рухається зі швидкістю 110 кілометрів за годину;
- оснащений дев'ятьма акумуляторними блоками, які призводять до руху 18 лопатей ротора;
- для заміни батарей потрібно не більше ніж 5 хвилин.