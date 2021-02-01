Японці тестують "вагони-офіси" у надшвидкісних потягах: подробиці

Оператор швидкісних потягів Shinkansen в Японії виділяє кілька пасажирських вагонів для дистанційної роботи .Так там сподіваються збільшити попит на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Джерело: NHK

Це – проєкт компанії JR East, який у тестовому режимі запустили у понеділок, 1 лютого. Наразі новою послугою пасажири можуть скористатися на лінії Tohoku Shinkansen.

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У спеціальних вагонах вони зможуть розмовляти по мобільних телефонах та розв'язувати інші робочі питання – наприклад, проводити відеоконференції, використовуючи ноутбуки.

Такі способи зв'язку зазвичай не схвалюються у надшвидкісних потягах в Японії, якщо мовиться не про спеціально призначені для цього місця.

Компанія також пропонує технологію звукового маскування, аби не допустити витоку даних. На час поїздки пасажирам безкоштовно нададуть маршрутизатори Wi-Fi.

Чому зменшився попит

У грудні 2020 року потяги Shinkansen компанії JR East були заповненими на 60% менше, ніж цього ж місяця попереднього року. Все – через пандемію коронавірусу.

Аби збільшити потяги, в деяких "потягах-кулях" до 26 лютого пропонуватимуть не вимагатимуть додаткової плати за поїздку у вагоні для дистанційної роботи.

Що варто знати про Shinkansen

Це мережа швидкісних залізничних ліній в Японії. Shinkansen використовує низку передових технологій. Це дозволяє не лише забезпечувати високу швидкість, але і високий стандарт безпеки та комфорту.

За понад 50-річну історію мережі, яка перевезла понад 10 мільярдів пасажирів, не було жодного загиблого або пораненого внаслідок аварій. Поїзди Shinkansen також називають "поїзд-куля".