Японці тестують "вагони-офіси" у надшвидкісних потягах: подробиці
Оператор швидкісних потягів Shinkansen в Японії виділяє кілька пасажирських вагонів для дистанційної роботи .Так там сподіваються збільшити попит на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.
Джерело: NHK
Це – проєкт компанії JR East, який у тестовому режимі запустили у понеділок, 1 лютого. Наразі новою послугою пасажири можуть скористатися на лінії Tohoku Shinkansen.
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У спеціальних вагонах вони зможуть розмовляти по мобільних телефонах та розв'язувати інші робочі питання – наприклад, проводити відеоконференції, використовуючи ноутбуки.
Компанія також пропонує технологію звукового маскування, аби не допустити витоку даних. На час поїздки пасажирам безкоштовно нададуть маршрутизатори Wi-Fi.
Чому зменшився попит
У грудні 2020 року потяги Shinkansen компанії JR East були заповненими на 60% менше, ніж цього ж місяця попереднього року. Все – через пандемію коронавірусу.
Аби збільшити потяги, в деяких "потягах-кулях" до 26 лютого пропонуватимуть не вимагатимуть додаткової плати за поїздку у вагоні для дистанційної роботи.
Що варто знати про Shinkansen
Це мережа швидкісних залізничних ліній в Японії. Shinkansen використовує низку передових технологій. Це дозволяє не лише забезпечувати високу швидкість, але і високий стандарт безпеки та комфорту.
За понад 50-річну історію мережі, яка перевезла понад 10 мільярдів пасажирів, не було жодного загиблого або пораненого внаслідок аварій. Поїзди Shinkansen також називають "поїзд-куля".
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