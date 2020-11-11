Автори запевняють, що девайс допоможе людям відчувати себе менш самотніми. Розробка Osampo Kanojo (Моя дівчина на прогулянці) особливо знадобиться під час пандемії, адже в умовах самоізоляції соціальні контакти масово скорочуються, повідомляють розробники.

Цікаво: Українці створили робота, який буде збирати гриби: відео

Як це працює?

Пристрій прикріплюється до руки нижче ліктя: це дозволяє відпустити роборуку, але вона не впаде. При стисненні вона відповідає тим самим. Залізна рука покрита м'яким піддатливим гелем. Розробники відзначають, що на дотик вона практично не відрізняється від людської, випромінює тепло та пітніє. Роборука пахне жіночим шампунем, а звуки кроків та дихання справжньої дівчини відтворюються через відповідний додаток на смартфоні.

Тести показують, що такий відносно простий пристрій, як роборука для стискання, може по-справжньому ефективно боротися з почуттям самотності, – зазначають японські вчені.

Відзначимо, у разі успіху жіночого прототипу руки автори обіцяють розробити й чоловічий: роборука матиме інший розмір та запах – чоловічі парфуми або моторне масло.

Незвичайний пристрій від японських інженерів: дивіться відео