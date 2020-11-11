Авторы уверяют, что девайс поможет людям чувствовать себя менее одинокими. Разработка Osampo Kanojo (Моя девушка на прогулке) особенно пригодится в период пандемии, ведь в условиях самоизоляции социальные контакты массово сокращаются, сообщают разработчики.

Устройство прикрепляется к руке ниже локтя: это позволяет отпустить роборуку, но она не упадет. При сжатии она отвечает тем же. "Железная рука" покрыта мягким податливым гелем. Разработчики отмечают, что на ощупь она практически не отличается от человеческой, излучает тепло и потеет. Роборука пахнет женским шампунем, а звуки шагов и дыхания настоящей девушки воспроизводятся через соответствующее приложение на смартфоне.

Тесты показывают, что такое относительно простое устройство, как роборука для сжимания, может по-настоящему эффективно бороться с чувством одиночества,

– отмечают японские ученые.