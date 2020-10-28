У США українці розробили проєкт будівництва роботів-грибозбирачів під назвою Reest. Вони мають знизити витрати на робочу силу на 30% та працювати в умовах пандемії. Розробники мають намір запустити роботів на фермах.

Автори стартапу – 4 українці: Петро Шмигельський, Денис Котелович, Олег Боднар та Олексій Вишневський. Команда буде впроваджувати своє рішення разом з Basciani Foods, одним з найбільших постачальників грибів у країні, пише The Robot Report.

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Як це працює?

Розробники створили захоплювач для збору грибів, який очікує на патент. За допомогою глибинних камер та комп'ютерного зору система зможе точно розрізняти гриби. Під час роботи технологія не пошкоджує гриби, вони не втрачають свої властивості та зовнішній вигляд.

Основна проблема – це людська праця, умови праці та якість врожаю. Гриби необхідно збирати як тільки вони отримають необхідний розмір, і робити це швидко, щоб вони не заросли, – відзначає співзасновник Reest Денис Котелович.

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Розробники Reest наводять просту формулу: 1 кг зібраних грибів коштуватиме 0,2 долара або 5,61 грн. Сьогодні їх збирають вручну за 0,3 долара – 8,42 грн. Крім того, через оптимальний термін збирання має збільшитися й врожайність.

Автори робота-грибозбирача планують віддати його в оренду чинним грибним фермам, аби отримувати прибуток та створювати інші прототипи. Наразі стартап шукає інвесторів для створення 100 роботів. Автори планують знайти капітал на розробку за 18 місяців.