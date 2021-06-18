Японці розробили навушники, які вимірюють рівень алкоголю в організмі людини

Японські інженери створили навушники, за допомогою яких можна встановити рівень алкогольного сп'яніння людини. Для цього вони встановили в пристрій датчики парів етанолу. Вони реагують на алкоголь та випромінюють світло різної інтенсивності, демонструючи концентрацію алкоголю.

Автори припускають, що пристрій можна використовувати для вимірювання інших газів, що виділяються через шкіру, наприклад, при діагностиці захворювань. Повне дослідження опубліковане в Scientific Reports.

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Експеримент

Розробники попросили трьох чоловіків протестувати винахід. Так, учасники експерименту вживали алкоголь протягом 2,5 години. Концентрацію парів у диханні добровольців вимірювали через рівні проміжки часу за допомогою додаткового датчика парів етанолу та приладу з реагентами, що змінюють колір під впливом етанолу.

Раніше вже намагалися виявити рівень алкоголю в крові через шкіру рук. Однак точність вимірювань була вдвічі нижчою, ніж наразі. Новий пристрій продемонстрував свою високу ефективність, тож розробники вважають, що незабаром його зможуть застосовувати як альтернативу алкотестеру. Головна перевага пристрою – його неінвазивність.