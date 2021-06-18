Автори припускають, що пристрій можна використовувати для вимірювання інших газів, що виділяються через шкіру, наприклад, при діагностиці захворювань. Повне дослідження опубліковане в Scientific Reports.
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Експеримент
Розробники попросили трьох чоловіків протестувати винахід. Так, учасники експерименту вживали алкоголь протягом 2,5 години. Концентрацію парів у диханні добровольців вимірювали через рівні проміжки часу за допомогою додаткового датчика парів етанолу та приладу з реагентами, що змінюють колір під впливом етанолу.