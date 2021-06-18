Авторы предполагают, что устройство можно использовать для измерения и других газов, выделяющихся через кожу, например, при диагностике заболеваний. Полное исследование опубликовано в Scientific Reports.
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Эксперимент
Разработчики попросили трех мужчин протестировать изобретение. Так, участники эксперимента употребляли алкоголь в течение 2,5 часа. Концентрацию паров в дыхании добровольцев измеряли через равные промежутки времени с помощью дополнительного датчика паров этанола и прибора с реагентами, что меняют цвет под воздействием этанола.