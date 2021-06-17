Матеріали дослідження опубліковані в ACS Applied Materials & Interfaces.
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Коли людина вдаряється ліктем об стіну, вона не тільки відчуває біль, але й може отримувати синці. Роботи та протези кінцівок не мають цих "попереджувальних знаків", що може призвести до подальших травм. Так, дослідники розробили штучну шкіру, яка відчуває силу через іонні сигнали, а також змінює колір з жовтого на синій, забезпечуючи візуальну підказку про пошкодження.
Вчені додали в іонний органогідрогель спеціальну молекулу – спіропіран. Вона здатна змінювати колір при механічному впливі. В результаті на жовтій шкірі утворюється "синець" голубо-фіолетового кольору.