Он разработан совместно с калифорнийской компанией Bear Robotics Inc., сообщает Kyodo News.

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Разработку предлагают использовать не только в кафе и ресторанах, но и в гостиницах и больницах. Робот оснащен 3 сенсорами и камерой, это позволяет ему избегать препятствий – например, столов и стульев. Благодаря искусственному интеллекту Servi знает, куда ему нужно "идти".

Справка. Servi – это робот-официант, высотой 1 метр, который умеет доставлять блюда и напитки из кухни к столам, а также забирать посуду. Максимальный вес заказа, которую он может доставить за раз – 35 килограммов.

От января 2021 года компания SoftBank Robotics Group Corp позволит арендовать Servi на период в 3 года. За это заказчику придется платить 950 долларов США ежемесячно.

Тестовое задание: робот-официант обслуживает клиента / Видео Robotstart.info

Тестовое задание: Servi преодолевает препятствия на пути к столику / Видео Robotstart.info

Такая новинка позволит избежать лишних контактов между клиентами и персоналом, что особенно важно, учитывая пандемию коронавируса. Кроме этого, Servi поможет решить проблему нехватки рабочей силы, ведь среди населения Японии – больше всего пожилых людей.

Справка. По состоянию на 29 сентября в стране подтвердили 82 975 случаев коронавируса COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 1 566 человек. Зато 74 495 пациентам удалось выздороветь.