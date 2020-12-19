Японські чиновники прагнуть збільшити рівень народжуваності у країні. Влада фінансуватиме використання штучного інтелекту, аби поєднати самотні серця.

Хоча це може не викликати думок про романтику, технології штучного інтелекту справді можуть допомогти, про це повідомляє AFP.

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Уряд має намір виділити 19 мільйонів доларів у наступному фінансовому році на підтримку місцевих органів влади, які запускають проєкти для пошуку пар з використанням ШІ.

Цікаво! Такі послуги вже надають у приблизно половині з 47 японських префектур.

Служби знайомств, якими керують люди, часто використовують стандартизовані форми, аби врахувати інтереси та побажання клієнта. Натомість системи ШІ зможуть швидше аналізувати ці дані.

Ми плануємо запропонувати субсидії органам місцевого самоврядування, які вже запустили або планують запустити такі проєкти,

– зауважив один з місцевих чиновників.

Він також додав, що у такий спосіб в Японії сподіваються розв'язати проблему зі зменшенням народжуваності.

Чому виникла така ініціатива

Коефіцієнт народжуваності в Японії (скільки дітей за рік народжується на тисячу жителів) у 2019 році сягав лише 1,36. Він є одним з найнижчих у світі.

Країна зіштовхується зі ще однією проблемою – швидким старінням населення. Там проживає 28,7% громадян, яким понад 64 роки. А більше ніж 80 тисяч японців вже відсвяткували 100-літній ювілей.

Довідка. Через це до кінця XXI століття вчені прогнозують скорочення населення Японії до 53 мільйонів. Для порівняння – лише у 2017 році цей показник сягав 127 мільйонів.