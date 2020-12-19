Японские чиновники стремятся увеличить уровень рождаемости в стране. Власть будет финансировать использования искусственного интеллекта, чтобы совместить одинокие сердца.

Хотя это может не вызывать мыслей о романтике, технологии искусственного интеллекта действительно могут помочь, об этом сообщает AFP.

Интересно Почему пользователям нравятся чат-боты: ученые назвали 4 причины

Правительство намерено выделить 19 миллионом долларов в 2021 финансовом году на поддержку местных органов власти, которые запускают проекты для поиска пар с использованием ИИ.

Интересно! Такие услуги уже предоставляют в примерно половине из 47 японских префектур.

Службы знакомств, которыми руководят люди, часто используют стандартизированные формы, чтобы учесть интересы и пожелания клиента. Зато системы ИИ смогут быстрее анализировать эти данные.

Мы планируем предложить субсидии органам местного самоуправления, которые уже запустили или планируют запустить такие проекты,

– заметил один из местных чиновников.

Он также добавил, что таким образом в Японии надеются решить проблему с уменьшением рождаемости.

Почему возникла такая инициатива

Коэффициент рождаемости в Японии (сколько детей в год рождается на тысячу жителей) в 2019 году достигал только 1,36. Он является одним из самых низких в мире.

Страна сталкивается с еще одной проблемой – быстрым старением населения. Там проживает 28,7% граждан, которым более 64 лет. А более 80 000 японцев уже отпраздновали 100-летний юбилей.

Справка. Из-за этого к концу XXI века ученые прогнозируют сокращение населения Японии до 53 миллионов. Для сравнения – только в 2017 году этот показатель достигал 127 миллионов.