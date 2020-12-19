Японцы хотят повысить рождаемость: как поможет искусственный интеллект
Японские чиновники стремятся увеличить уровень рождаемости в стране. Власть будет финансировать использования искусственного интеллекта, чтобы совместить одинокие сердца.
Хотя это может не вызывать мыслей о романтике, технологии искусственного интеллекта действительно могут помочь, об этом сообщает AFP.
Интересно Почему пользователям нравятся чат-боты: ученые назвали 4 причины
Правительство намерено выделить 19 миллионом долларов в 2021 финансовом году на поддержку местных органов власти, которые запускают проекты для поиска пар с использованием ИИ.
Службы знакомств, которыми руководят люди, часто используют стандартизированные формы, чтобы учесть интересы и пожелания клиента. Зато системы ИИ смогут быстрее анализировать эти данные.
Мы планируем предложить субсидии органам местного самоуправления, которые уже запустили или планируют запустить такие проекты,
– заметил один из местных чиновников.
Он также добавил, что таким образом в Японии надеются решить проблему с уменьшением рождаемости.
Почему возникла такая инициатива
Коэффициент рождаемости в Японии (сколько детей в год рождается на тысячу жителей) в 2019 году достигал только 1,36. Он является одним из самых низких в мире.
Страна сталкивается с еще одной проблемой – быстрым старением населения. Там проживает 28,7% граждан, которым более 64 лет. А более 80 000 японцев уже отпраздновали 100-летний юбилей.
Поделиться новостью