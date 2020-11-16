Японський стартап EmbodyMe представив новий досвід відеодзвінків у Zoom. Розробники створили віртуальну програму "Xpression camera", яка зчитує рухи й жести та накладає їх на будь-яке зображення в режимі реального часу.

За допомогою "Xpression camera" ви можете з'явитися на конференції у костюмі, хоча насправді сидите вдома в піжамі, або постати перед колегами в образі Ілона Маска. Додаток інтегрується з Zoom, Twitch, Microsoft Teams та Google Meet, пише Producthunt.

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Генеральний директор EmbodyMe Ісса Йошида зазначає, що пандемія COVID-19 спричинила стрімкий розвиток інноваційних цифрових технологій та змусила більшість бізнесів й працівників перейти в онлайн. Так, відеочати й прямі трансляції стали невід'ємною частиною нашого життя.

Мета авторів – запропонувати користувачам можливість з'являтися на відеозустрічах без особливої ​​підготовки. Чоловікам не треба одягати діловий костюм, а жінкам – робити макіяж.

"Xpression camera" зчитує міміку та анімує зображення – користувач перетворюється на Ілона Маска / Фото KnowTechie

Як це працює?

Для того, щоб почати використовувати можливості технології, необхідно встановити додаток "Xpression camera" та обрати відповідні налаштування камери. Програма пропонує різноманітні зображення, які ви можете використовувати під час дзвінка. Алгоритм анімує обраний "фільтр" в режимі реального часу, зчитуючи вираз обличчя, голос і рухи користувача.

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