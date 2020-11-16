Японцы создали приложение для видеозвонков: превращает пижаму в костюм, а вас – в Илона Маска
Японский стартап EmbodyMe представил новый опыт видеозвонков в Zoom. Разработчики создали виртуальную программу "Xpression camera", которая считывает движения и жесты и накладывает их на любое изображение в режиме реального времени.
С помощью "Xpression camera" вы можете появиться на конференции в костюме, хотя на самом деле сидите дома в пижаме, или предстать перед коллегами в образе Илона Маска. Приложение интегрируется с Zoom, Twitch, Microsoft Teams и Google Meet, пишет Producthunt.
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Генеральный директор EmbodyMe Исса Йошида отмечает, что пандемия COVID-19 вызвала стремительное развитие инновационных цифровых технологий и заставила большинство бизнесов и работников перейти в онлайн. Так, видеочаты и прямые трансляции стали неотъемлемой частью нашей жизни.
"Xpression camera" считывает мимику и анимирует изображения – пользователь превращается в Илона Маска / Фото KnowTechie
Как это работает?
Для того чтобы начать использовать возможности технологии, необходимо установить приложение "Xpression camera" и выбрать соответствующие настройки камеры. Программа предлагает различные изображения, которые вы можете использовать во время разговора. Алгоритм анимирует выбранный "фильтр" в режиме реального времени, считывая выражение лица, голос и движения пользователя.
Японцы создали приложение для видеозвонков "Xpression camera": видео
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