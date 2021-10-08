Випробувальний політ відбувся у Каліфорнії. Mk-5 літав у безпілотному режимі.

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Про літак

  • має два широкі крила;
  • корпус виконаний з алюмінію, а конструкції – з посиленого вуглецевими волокнами полімеру;
  • оснащений 16 силовими установками;
  • вертикальний зліт і посадка здійснюються за допомогою 36 підйомних гвинтів;
  • встановлена батарея на 13,5 кВтг.

Випробувальний політ Mk-5 у Каліфорнії: відео

Компанія вже отримала перші замовлення на Mk5. У США вони будуть зареєстровані як саморобні або експериментальні літаки. Так, вам знадобиться ліцензія приватного пілота, а кожен апарат повинен буде проходити перевірку у FAA.