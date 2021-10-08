Испытательный полет состоялся в Калифорнии. Mk-5 летал в беспилотном режиме.
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О самолете
- имеет два широких крыла;
- корпус выполнен из алюминия, а конструкции – из усиленного углеродными волокнами полимера;
- оснащен 16 силовыми установками;
- вертикальный взлет и посадка осуществляются с помощью 36 подъемных винтов;
- установлена батарея на 13,5 кВтч.
Испытательный полет Mk-5 в Калифорнии: видео
Компания уже получила первые заказы на Mk5. В США они будут зарегистрированы как самодельные или экспериментальные самолеты. Таким образом, вам понадобится лицензия частного пилота, а каждый аппарат должен будет проходить проверку в FAA.