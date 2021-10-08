Испытательный полет состоялся в Калифорнии. Mk-5 летал в беспилотном режиме.

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О самолете

  • имеет два широких крыла;
  • корпус выполнен из алюминия, а конструкции – из усиленного углеродными волокнами полимера;
  • оснащен 16 силовыми установками;
  • вертикальный взлет и посадка осуществляются с помощью 36 подъемных винтов;
  • установлена ​​батарея на 13,5 кВтч.

Испытательный полет Mk-5 в Калифорнии: видео

Компания уже получила первые заказы на Mk5. В США они будут зарегистрированы как самодельные или экспериментальные самолеты. Таким образом, вам понадобится лицензия частного пилота, а каждый аппарат должен будет проходить проверку в FAA.