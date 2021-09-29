Міністерство земель, інфраструктури й транспорту впроваджуватиме технологію впродовж 10 років. Тестовий запуск заплановано на кінець 2025 року.
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Реалізація проєкту
Автономні повітряні таксі планують впроваджувати у декілька етапів:
- до 2025 року реалізовуватимуть пілотовані варіації;
- після 2025 року транспортний засіб супроводжуватиме "менеджер з безпеки";
- з 2030 року розпочнеться тестування віддаленого керування;
- у 2035 році мають намір запустити комерційні автономні польоти.
Інфраструктура
Зростання ринку
Очікується, що глобальний ринок UAM (міська аеромобільність) зростатиме доволі швидкими темпами. Так, до 2040 року він досягне близько 615 мільярда доларів, а у Південній Кореї – понад 10 мільярдів доларів.