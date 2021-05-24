Нову модель Subaru розробили спільно з американською компанією Bell Textron. Гелікоптер успішно пройшов випробування та продемонстрував хороші показники.

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Subaru Bell 412EPX розроблений для роботи у складних погодних умовах й побудований для підтримки поліції, гасіння пожеж та місій запобігання катастрофам.



Нова модель – 412EPX / Фото Subaru

Крім цього, японські військові зможуть застосовувати гелікоптер як універсальну платформу. Його планують закупити Сухопутні сили самооборони Японії.

Подробиці про розробку 412EPX

Крім виробництва та продажів, Subaru посилить свої зобов'язання щодо Subaru Bell 412EPX. Там забезпечуватимуть й постачання запчастин та технічне обслуговування.

Роботу над 412EPX почали ще у 2015 році, тоді компанія називалася Fuji Heavy Industries. Розробники модернізували версію моделі Bell 412, яка на ринку з 1981 року.

Вже у Subaru встановили посилений редуктор несучого гвинта. Так вдалося на 11% збільшити крутний момент та досягнути максимальної швидкості у 111 кілометрів на годину.