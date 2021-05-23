В ході навчань наземні війська протистояли імітованій атаці бронетехніки. Бойовий THeMIS, оснащений системою дистанційного озброєння, наблизився на відстань 430 метрів від ворога.

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Чого вдалося досягти

Бойовий робот здійснив транспортування протитанкових командних боєприпасів та забезпечення вогню з використанням 7,62-мм кулемета для протитанкових та спостережних груп. Тим часом, THeMIS UGV розгорнув дрон Acecore позаду головної сили для розвідки та збору інформації про цілі артилерії. На додаток до бойових показників, безпілотник також виконував функції монітора пожежної безпеки.

Пізніше, після знищення первинної цілі, THeMIS Combat діяв як польова швидка допомога для евакуації змодельованих жертв у тил. За допомогою цих маневрів роботами управляли війська за допомогою ручного інтерфейсу та гарнітури доповненої реальності.

Випробування бойових роботів Milrem: дивіться відео

"Ми виявили низку переваг у включенні робота в наш бойовий сценарій. З такою машиною в складі розвідувальних сил, які готують прибуття основного підрозділу, безпілотники могли б забезпечувати ведення вогню із закритих позицій", – зазначив лейтенант Марі-Лі Капп, командир підрозділу операцій і підготовки (S3) артилерійського дивізіону.

Він додав, що роботи також можуть діяти як передові спостерігачі при непрямому обстрілі.