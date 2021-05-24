Новую модель Subaru разработали совместно с американской компанией Bell Textron. Вертолет успешно прошел испытания и продемонстрировал хорошие показатели.

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Subaru Bell 412EPX разработан для работы в сложных погодных условиях и построен для поддержки полиции, тушения пожаров и миссий предотвращения катастрофы.



Новая модель – 412EPX / Фото Subaru

Кроме этого, японские военные смогут применять вертолет как универсальную платформу. Его планируют закупить Сухопутные силы самообороны Японии.

Подробности о разработке 412EPX

Кроме производства и продаж, Subaru усилит свои обязательства по Subaru Bell 412EPX. Там также будут обеспечивать поставку запчастей и техническое обслуживание.

Работу над 412EPX начали еще в 2015 году, тогда компания называлась Fuji Heavy Industries. Разработчики модернизировали версию модели Bell 412, которая на рынке с 1981 года.

Уже в Subaru установили усиленный редуктор несущего винта. Так удалось на 11% увеличить крутящий момент и достичь максимальной скорости в 111 километров в час.