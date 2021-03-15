Японская пивоварня Asahi представила съедобную чашку Mog Сup. Экологически чистый контейнер для напитков предлагает совершенно новый потребительский опыт. Все просто – вы выпиваете любимый напиток и получаете вкусную закуску в придачу. Авторы инициативы уверены, что это один из действенных методов противодействия изменению климата.

Общеизвестно, что чрезмерное использование одноразового пластика – важная экологическая проблема, которая волнует весь мир. Все чаще представители мирового сообщества ищут инновационные пути, которые минимизируют влияние на планету.

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Как изготавливают

Mog Сup изготавливают путем выпекания картофельного крахмала при высокой температуре и давлении. Они могут удерживать воду комнатной температуры около одного часа. Чашки доступны в трех размерах, каждая из них имеет три вкуса: нейтральный, крекер из креветок и шоколад.

Сейчас Asahi испытывают "вкусную инновацию" в заведениях Токио, чтобы установить эффективность использования, и способность удерживать жидкость. Разработчики призывают потребителей оставлять отзывы и предложения, ведь это будет способствовать улучшению качества технологии.

Mog Сup – еще один пример того, как мы стремимся построить устойчивое общество, предлагая новый стиль потребления пищи, который заменяет одноразовые контейнеры экологически чистыми контейнерами для еды, подлежащих естественной переработке,

– говорится в сообщении.