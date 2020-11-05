Японія впроваджує штучний інтелект у служби доставки: це зробить їх більш ефективними
Японська компанія-провайдер карт місцевості Zenrin розробила алгоритм на основі штучного інтелекту, який генерує плани доставки для транспортних компаній.
Система здатна оперативно підбирати найбільш ефективний маршрут для кожного водія служби доставки. Алгоритм враховує адреси отримувачів, зазначений час доставки та типові умови завантаженості доріг, пише NHK.
Важливо: Вулицями столиці Канади їздять автобуси без водіїв: фото, відео
Чому це актуально?
В наш час відбувається активне впровадження штучного інтелекту в більшість галузей, зокрема – транспортні процеси. Важливість реалізації таких заходів спричинена необхідністю подолати нестачу персоналу саме тоді, коли обсяги замовлень стрімко зростають, адже все більше людей роблять покупки в режимі онлайн.
Поділитися новиною
Вибір редакції