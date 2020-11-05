Важливо: Вулицями столиці Канади їздять автобуси без водіїв: фото, відео

Головна мета розробників полягає в тому, аби зробити індустрію логістики більш ефективною та відповідати викликам.

Чому це актуально?

В наш час відбувається активне впровадження штучного інтелекту в більшість галузей, зокрема – транспортні процеси. Важливість реалізації таких заходів спричинена необхідністю подолати нестачу персоналу саме тоді, коли обсяги замовлень стрімко зростають, адже все більше людей роблять покупки в режимі онлайн.