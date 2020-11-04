Вулицями столиці Канади їздять автобуси без водіїв: фото, відео
Вулицями Оттави впродовж першої половини листопада курсуватимуть безпілотні автобуси. Тестовий маршрут у столиці Канади запустили на території урядового кварталу.
Це – перший схожий проєкт, затверджений у рамках Програми автоматизованих випробувань транспорту в провінції Онтаріо, повідомляє CBC News.
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Протяжність тестового маршруту складає 1,5 кілометри. Автобуси EX10, які розробила компанія EasyMile, курсуватимуть із 4 зупинками. У салоні все ж перебуватиме водій, який в екстреному випадку зможе взяти на себе керування.
Безпілотний автобусний маршрут запустили у Канаді: відео CBC News
Зауважимо, що випробування є закритими для громадськості через COVID-19. Тому на борт автобуса допускаються лише працівники району Tunney's Pasture та групи, які беруть участь у проєкті.
Проєкт контролює Area X.O., підприємство, яке очолює Invest Ottawa, у співпраці з низкою партнерів, зокрема – з Transport Canada, місцевою владою Оттави та Міністерством транспорту Онтаріо.
Випробування має на меті показати, як автобуси без водіїв працюють у справжніх дорожніх умовах. Крім цього, вони дадуть можливість проаналізувати ефективність використання акумулятора та доступність для людей з обмеженими можливостями.
Безпілотні автобуси в Канаді / Фото Radio Canada
Тестовий маршрут курсуватиме урядовим кварталом / Фото Radio Canada
Президент та генеральний директор Invest Ottawa Майкл Трембле підкреслив, що зимова погода в Оттаві забезпечить "справжнє випробування транспорту".
Водночас Джим Лотроп, генеральний директор з питань інновацій у Transport Canada, запевнив, що успіх проєкту може допомогти прокласти шлях для майбутніх інновацій.
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