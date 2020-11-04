Вулицями Оттави впродовж першої половини листопада курсуватимуть безпілотні автобуси. Тестовий маршрут у столиці Канади запустили на території урядового кварталу.

Це – перший схожий проєкт, затверджений у рамках Програми автоматизованих випробувань транспорту в провінції Онтаріо, повідомляє CBC News.

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Протяжність тестового маршруту складає 1,5 кілометри. Автобуси EX10, які розробила компанія EasyMile, курсуватимуть із 4 зупинками. У салоні все ж перебуватиме водій, який в екстреному випадку зможе взяти на себе керування.

Безпілотний автобусний маршрут запустили у Канаді: відео CBC News

Зауважимо, що випробування є закритими для громадськості через COVID-19. Тому на борт автобуса допускаються лише працівники району Tunney's Pasture та групи, які беруть участь у проєкті.

Довідка. Безпілотний автобус EX10 може розвивати швидкість до 25 кілометрів на годину. Він рухається за попередньо запрограмованим маршрутом, використовуючи датчики та програмне забезпечення, аби виявляти перешкоди.

Проєкт контролює Area X.O., підприємство, яке очолює Invest Ottawa, у співпраці з низкою партнерів, зокрема – з Transport Canada, місцевою владою Оттави та Міністерством транспорту Онтаріо.

Випробування має на меті показати, як автобуси без водіїв працюють у справжніх дорожніх умовах. Крім цього, вони дадуть можливість проаналізувати ефективність використання акумулятора та доступність для людей з обмеженими можливостями.



Безпілотні автобуси в Канаді / Фото Radio Canada



Тестовий маршрут курсуватиме урядовим кварталом / Фото Radio Canada

Президент та генеральний директор Invest Ottawa Майкл Трембле підкреслив, що зимова погода в Оттаві забезпечить "справжнє випробування транспорту".

Водночас Джим Лотроп, генеральний директор з питань інновацій у Transport Canada, запевнив, що успіх проєкту може допомогти прокласти шлях для майбутніх інновацій.