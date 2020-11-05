Япония внедряет искусственный интеллект в службы доставки: это сделает их более эффективными
Японская компания-провайдер карт местности Zenrin разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который генерирует планы доставки для транспортных компаний.
Система способна оперативно подбирать наиболее эффективный маршрут для каждого водителя службы доставки. Алгоритм учитывает адреса получателей, указанное время доставки и типичные условия загруженности дорог, пишет NHK.
Важно: По улицам столицы Канады ездят автобусы без водителей фото, видео
Почему это актуально?
Добавим, одна из крупнейших служб доставки Sagawa Express разрабатывает программу, позволяющую водителям грузовиков заранее узнать, будет ли получатель дома в указанное время прибытия. Система анализирует данные со смарт-счетчиков, которыми оснащены дома. Ожидается, что такие меры уменьшат количество недоразумений и сделают работу служб более эффективной.
Поделиться новостью