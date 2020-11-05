Японская компания-провайдер карт местности Zenrin разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который генерирует планы доставки для транспортных компаний.

Система способна оперативно подбирать наиболее эффективный маршрут для каждого водителя службы доставки. Алгоритм учитывает адреса получателей, указанное время доставки и типичные условия загруженности дорог, пишет NHK.

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Главная цель разработчиков заключается в том, чтобы сделать индустрию логистики более эффективной и отвечать вызовам.

Почему это актуально?

В наше время происходит активное внедрение искусственного интеллекта в большинство сфер, в частности – транспортные процессы. Важность реализации таких мер вызвана необходимостью преодолеть нехватку персонала именно тогда, когда объемы заказов стремительно растут, ведь все больше людей делают покупки в режиме онлайн.

Добавим, одна из крупнейших служб доставки Sagawa Express разрабатывает программу, позволяющую водителям грузовиков заранее узнать, будет ли получатель дома в указанное время прибытия. Система анализирует данные со смарт-счетчиков, которыми оснащены дома. Ожидается, что такие меры уменьшат количество недоразумений и сделают работу служб более эффективной.