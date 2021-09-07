Японія представила перший комерційний водневий паром
Джерело:H2 View
У Японії спустили на воду паром, що працює на водні. Судно отримало назву HydroBingo.
Це перший подібний паром, призначений для комерційного використання у Японії. Його розробили компанії Tsuneishi та CMB.
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Корабель здатен перевозити 80 пасажирів. Крім того, паром може працювати не лише на водні, а й на звичайному дизельному паливі.
Характеристики HydroBingo
- обладнаний двома водневими двигунами внутрішнього згоряння, що значно знижує кількість викидів вуглецю при використанні;
- має пересувний причеп на кормі для подачі водню у двигун по спеціальному трубопроводу з подвійними стінками;
- причеп можна транспортувати на водневу станцію для дозаправки.
Завдяки тісній співпраці ми змогли побудувати це унікальне судно. Це результат об'єднання зусиль двох компаній з довгою історією в Японії та Європі,
– зауважив генеральний директор CMB Олександр Саверіс.
Розробники запевняють, що продовжать інвестувати в водневі рішення для морської та наземної промисловості. Головна мета – впевнено прямувати до нульового рівня викидів вуглецю.