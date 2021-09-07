Це перший подібний паром, призначений для комерційного використання у Японії. Його розробили компанії Tsuneishi та CMB.

Варте уваги Норвегія представила перше у світі автономне вантажне судно з нульовим рівнем викидів

Корабель здатен перевозити 80 пасажирів. Крім того, паром може працювати не лише на водні, а й на звичайному дизельному паливі.

Характеристики HydroBingo

обладнаний двома водневими двигунами внутрішнього згоряння, що значно знижує кількість викидів вуглецю при використанні;

має пересувний причеп на кормі для подачі водню у двигун по спеціальному трубопроводу з подвійними стінками;

причеп можна транспортувати на водневу станцію для дозаправки.

Завдяки тісній співпраці ми змогли побудувати це унікальне судно. Це результат об'єднання зусиль двох компаній з довгою історією в Японії та Європі,

– зауважив генеральний директор CMB Олександр Саверіс.

Розробники запевняють, що продовжать інвестувати в водневі рішення для морської та наземної промисловості. Головна мета – впевнено прямувати до нульового рівня викидів вуглецю.