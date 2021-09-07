Это первый подобный паром, предназначенный для коммерческого использования в Японии. Его разработали компании Tsuneishi и CMB.

Примечательно Норвегия представила первое в мире автономное грузовое судно с нулевым уровнем выбросов

Корабль способен перевозить 80 пассажиров. Кроме того, паром может работать не только на водороде, но и на обычном дизельном топливе.

Характеристики HydroBingo

  • оборудован двумя водородными двигателями внутреннего сгорания, что значительно снижает количество выбросов углерода при использовании;
  • имеет передвижной прицеп на корме для подачи водорода в двигатель по специальному трубопроводу с двойными стенками;
  • прицеп можно транспортировать на водородную станцию ​​для дозаправки.

Благодаря тесному сотрудничеству мы смогли построить это уникальное судно. Это результат объединения усилий двух компаний с длинной историей в Японии и Европе,
– отметил генеральный директор CMB Александр Саверис.