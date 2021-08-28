Автономні системи мають продемонструвати свою досконалість та ефективність, аби судно курсувало без екіпажу. Переміщення контролюватимуть з трьох берегових центрів управління даними.

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Що відомо

Yara Birkeland – перший повністю електричний контейнеровоз. Головна мета компанії – скорочення шкідливих викидів в атмосферу, спричинених вантажними перевезеннями.

Концепція корабля була розроблена у 2017 році. Це результат співпраці з технологічною фірмою Kongsberg Maritime та суднобудівною компанією Vard.

Про контейнеровоз

  • здатний перевозити 103 контейнера;
  • максимальна швидкість – 13 вузлів;
  • оснащений акумулятором на 7 МВт – це в тисячу разів більше, ніж в одного електромобіля;
  • за словами керівника заводу Yara Йона Слеттена, судно зможе замінити 40 000 поїздок вантажівок на рік.