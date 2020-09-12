В Києві представили проєкт з реконструкції Бессарабської площі. План розробила школа міських проєктів "Урбанина". Креативні дизайнери Києва вважають, що Бессарабська площа не розвивається через неефективні транспортні рішення.

Розробники проєкту переконані: головна торгівельна площа Києва має бути повністю облаштована зручними пішохідними маршрутами та велодоріжками, розповідає Урбанина.

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Бессарабська площа має неймовірний туристичний потенціал, але в наявних умовах його неможливо використати. Навколо Бессарабського ринку є багато ресторанів, але через транспортну розв'язку до них складно дістатись. Тротуари ж занадто вузькі навіть для пішоходів, не те що для літніх майданчиків, – вважають представники школи "Урбанина".

Чому Бессарабська площа наразі не приваблює туристів?

Наразі Бессарабська площа є епіцентром столичних заторів та щороку посідає перше місце серед забруднених районів Києва. Ці проблеми спричинені значним трафіком навколо ринку та недостатнім озелененням. Оскільки площа розташовується в низині, до неї стікаються дощові води з усіх навколишніх вулиць. ​

Проєкт з реконструкції Бессарабської площі / Урбанина

Що планують змінити?

Автори проєкту переконані: забезпечити комфортний та безперебійний рух водіям можна шляхом зведення підземного тунелю для транспорту, замість нинішнього торгового центру. Відтак, площа перетвориться на повністю пішохідну зону. Креативщики поєднали Бессарабку з сусідніми вулицями шляхом зведення наземних пішохідних переходів: без постійного потоку машин вона стане зручною пішохідною площею. Розробники плану з реконструкції вважають доречним об'єднати в єдину суцільну зелену зону Хрещатик, бульвар Шевченка і бульвар на вулиці Басейній. Пояснюють, що саме так на Бессарабській площі стане більше тіні та покращиться якість повітря. Біля "Метрограду" планують створит прозорі фасади для ресторанів та магазинів. План з реконструкції площи містить проєкт великої зони для відпочинку. Вздовж прилеглих до Бессарабської площі вулиць автори проєкту мають намір облаштувати нову систему для водовідводу.

Проєкт з реконструкції Бессарабської площі / Урбанина

Хрешатик — головна вулиця Києва, а Бессарабка — головна торгова площа на ній. Громадський магніт, яким є Бессарабський ринок, розміщення на перетині основних пішохідних маршрутів дають площі потенціал стати одним з найцікавіших пабліків міста. Однак його розгубили, впроваджуючи неефективні транспортні рішення. Проєкт нової Бессарабської площі показує, як повинна виглядати сучасна площа в центрі міста та в яких напрямках вона повинна розвиватись. Вона має перетворитися на безпечний, екологічний, доступний та комфортний громадський простір, який стане основною точкою тяжіння для навколишньої території, – відзначають розробники проєкту.

Проєкт з реконструкції Бессарабської площі / Урбанина