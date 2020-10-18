Якщо у найближчому майбутньому у космосі спалахуватимуть війни, вони будуть вкрай повільними. Адже вимагатимуть логічних ходів, продуманих до найменших деталей.

Бластерів та ультразвукових космічних кораблів, як у фільмах, точно не буде. Про це йдеться у відповідному дослідженні Aerospace Corporation.

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На Землі війни переважно йдуть за завоювання певних територій. Натомість зіткнення у космосі будуть зовсім не таким. Адже, за прогнозами науковців, контроль над простором у космосі не обов'язково означає фізичне завоювання.

Дослідники також підкреслили, що контроль над космічним сектором передбачає знищення або усунення можливостей супутників ворога.

Супутники, на відміну від винищувачів, не зможуть швидко здійснювати маневри та міняти свою траєкторію. Тож військові операції у космосі доведеться добре планувати, зокрема – ретельно обирати час.

Важливо! Автори звіту наголосили, що про розміщення зброї у космосі, як і оснащення нею супутників, найближчим часом не йтиметься.

Вчені переконані, що реальнішим варіантом може стати навмисне зіткнення супутників. Проте навіть такий сценарій розглядатимуть з обережністю: адже супутники, знищені на орбіті, можуть створити небезпечне космічне сміття.