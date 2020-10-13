Винахідник та засновник SpaceX Ілон Маск відомий своїми амбітними планами щодо колонізації Марсу. Він вже навіть роздумує, як може виглядати прапор перших поселенців.

Один із придатних для цього варіантів американський мільярдер "знайшов" на твіттер-сторінці фотографа Джона Крауса.

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6 жовтня той зафіксував запуск ракети-носія Falcon 9 на фоні Сонця. Тоді компанія SpaceX вивела у космос чергову партію супутників Starlink.

Maybe this should be the flag of Mars — Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2020

"Можливо, це повинен бути прапор Марса", – прокоментував Маск.

Краус відповів, що така ідея йому до вподоби. І відредагував фото, замінивши зірку на "Червону планету".

Зазначимо, що користувачі соцмережі у захваті від такого варіанту. Вони схвально відгукуються про роботу фотографа та навіть пропонують свої зображення.

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