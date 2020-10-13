Ілон Маск пропонує: яким може бути прапор першої колонії на Марсі – фото
Винахідник та засновник SpaceX Ілон Маск відомий своїми амбітними планами щодо колонізації Марсу. Він вже навіть роздумує, як може виглядати прапор перших поселенців.
Один із придатних для цього варіантів американський мільярдер "знайшов" на твіттер-сторінці фотографа Джона Крауса.
Цікаво Сонце поглине Землю: Ілон Маск пояснив, як врятувати людство
6 жовтня той зафіксував запуск ракети-носія Falcon 9 на фоні Сонця. Тоді компанія SpaceX вивела у космос чергову партію супутників Starlink.
"Можливо, це повинен бути прапор Марса", – прокоментував Маск.
Краус відповів, що така ідея йому до вподоби. І відредагував фото, замінивши зірку на "Червону планету".
Зазначимо, що користувачі соцмережі у захваті від такого варіанту. Вони схвально відгукуються про роботу фотографа та навіть пропонують свої зображення.
Колонізація Марсу: найважливіше
- Згідно з задумом Маска, Марс колонізуватимуть у кілька етапів. Спочатку туди вирушить група інженерів – аби спорудити базу.
- Згодом там мають з'явиться й інші будівлі для майбутніх поселенців на Марсі. Мільярдер хоче збудувати там ціле місто.
- Науковці підрахували, що для першої колонії буде достатньо 110 людей. Вони зможуть оголосити незалежну марсіанську державу.
- Сам винахідник вважає, що не доживе до колонізації Марсу. Проте ситуацію може змінити пришвидшення технологічного прогресу.
-
Штучний інтелект на варті безпеки праці: на Ладижинській ТЕС вдвічі знизилися порушення – ДТЕК29 вересня , 18:59
-
Мільярдер Джефф Безос розповів, які люди досягають успіху в бізнесі9 жовтня , 12:50
-
Навіщо в шахті Wi-Fi або як промисловий інтернет речей вперше в Україні "спустився" під землю7 жовтня , 15:05