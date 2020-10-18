Если в ближайшем будущем в космосе будут вспыхивать войны, они будут крайне медленными. Ведь будут требовать логических ходов, продуманных до мельчайших деталей.

Бластеров и ультразвуковых космических кораблей, как в фильмах, точно не будет. Об этом говорится в соответствующем исследовании Aerospace Corporation.

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На Земле войны преимущественно идут за завоевание определенных территорий. Зато столкновения в космосе будут совсем не такими. Ведь, по прогнозам ученых, контроль над пространством в космосе необязательно означает физическое завоевания.

Исследователи также подчеркнули, что контроль над космическим сектором предусматривает уничтожение или устранение возможностей спутников врага.

Спутники, в отличие от истребителей, не смогут быстро совершать маневры и менять свою траекторию. Поэтому военные операции в космосе придется хорошо планировать, в частности – тщательно выбирать время.

Важно! Авторы отчета отметили, что о размещении оружия в космосе, как и оснащение ею спутников, в ближайшее время не будет идти речи.

Ученые убеждены, что реальным вариантом может стать намеренное столкновение спутников. Однако даже такой сценарий рассматривать с осторожностью: ведь спутники, уничтожены на орбите, могут создать опасное космический мусор.