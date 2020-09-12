Как распознать подделу дорогого виски, не открывая бутылку: ученые придумали способ
В Великобритании научились с помощью лазера анализировать состав виски и выявлять, не поддельный ли напиток. Ученые используют для этого специальную лазерную систему, благодаря которой им даже не нужно открывать бутылку.
Технологию придумали ученые шотландского университета Сент-Эндрюс, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
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Заметим, что стоимость элитного виски может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Поэтому, чтобы не потратить такую большую сумму зря, важно установить, не поддельный ли напиток.
Как работает технология
Ранее подлинность дорогого виски проверяли с помощью детектора SORS. Этот метод позволял направлять лазерный луч на вещество и анализировать рассеяния света в ней.
Однако он несколько наносил неудобств – бутылку необходимо было открывать. Поэтому британские ученые придумали, как усовершенствовать технологию, не делая этого.
Их способ, как и предыдущий, базируется на рамановской лазерной спектроскопии. Она позволяет проверить, как свет рассеивается и взаимодействует с молекулами определенного образца.
Ученые приняли во внимание то, что стекло бутылки также рассеивает свет и может нарушить сигнал. Поэтому использовали 2 лучи и благодаря этому смогли отделить сигнал стекла от сигнала напитка.
Что говорят сами исследователи
Ученые отметили, что метод не требует сложных оптических приборов и может стать доступным для широкого использования. Кроме виски, исследователи также испытали этот метод для проверки водки и джина.
"Ненавижу, когда приходится запасать каплю виски для проверки. Я бы хотел выпить целую бутылку", – отметил один из создателей этого метода, профессор Кишан Долакия.
И подчеркнул, что лазерная спектроскопия является мощным инструментом для характеристики химического состава различных веществ. Использовать ее для проверки алкоголя – действительно захватывающее, считает он.