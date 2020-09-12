В Великобритании научились с помощью лазера анализировать состав виски и выявлять, не поддельный ли напиток. Ученые используют для этого специальную лазерную систему, благодаря которой им даже не нужно открывать бутылку.

Технологию придумали ученые шотландского университета Сент-Эндрюс, сообщается на официальном сайте учебного заведения.

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Заметим, что стоимость элитного виски может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Поэтому, чтобы не потратить такую ​​большую сумму зря, важно установить, не поддельный ли напиток.

Справка. Спиртные напитки подделываются настолько массово, что только в Великобритании они наносят ущерб экономике в размере более 255 миллионов долларов ежегодно.

Как работает технология

Ранее подлинность дорогого виски проверяли с помощью детектора SORS. Этот метод позволял направлять лазерный луч на вещество и анализировать рассеяния света в ней.

Однако он несколько наносил неудобств – бутылку необходимо было открывать. Поэтому британские ученые придумали, как усовершенствовать технологию, не делая этого.

Их способ, как и предыдущий, базируется на рамановской лазерной спектроскопии. Она позволяет проверить, как свет рассеивается и взаимодействует с молекулами определенного образца.

Ученые приняли во внимание то, что стекло бутылки также рассеивает свет и может нарушить сигнал. Поэтому использовали 2 лучи и благодаря этому смогли отделить сигнал стекла от сигнала напитка.

Researchers from @OpticManip @PhysAstroStAnd have developed an innovative new technique using lasers to accurately measure the authenticity of some of the world’s most exclusive whiskies – without ever removing the cap!#evertoexcelhttps://t.co/uhSyquM8hP@RoySocChem pic.twitter.com/utMSKi87Ov — University of St Andrews (@univofstandrews) September 9, 2020

Что говорят сами исследователи

Ученые отметили, что метод не требует сложных оптических приборов и может стать доступным для широкого использования. Кроме виски, исследователи также испытали этот метод для проверки водки и джина.

"Ненавижу, когда приходится запасать каплю виски для проверки. Я бы хотел выпить целую бутылку", – отметил один из создателей этого метода, профессор Кишан Долакия.

И подчеркнул, что лазерная спектроскопия является мощным инструментом для характеристики химического состава различных веществ. Использовать ее для проверки алкоголя – действительно захватывающее, считает он.