Австрийские ученые придумали, чем заменить традиционную кожу. Их идея значительно дешевле и не вредит экологии, она заключается в использовании грибов.

Экологическая цена производства кожи стала серьезной проблемой, пишет New Аtlas.

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Ведь кроме экологического ущерба от выращивания животных, для ее обработки требуется много опасных химических веществ.

Справка. Для изготовления альтернативного материала используют грибницу – биомассу, полученную из грибов. Это – нитевидные наросты гриба, которые обычно растут под землей.

Идея использования грибницы в качестве основы для производства материалов – не новая. Еще в 1950-х годах производители бумаги обнаружили полимер (хитин), который содержится в клеточных стенках грибов. Эти соединения использовали для создания всего от строительных материалов до модного текстиля.



Сумка, изготовленная с использованием кожи, полученной из грибницы / Фото Bolt Threads



Так выглядит кожа, изготовленная из грибов / Фото Antoni Gandia

Преимущества "грибного текстиля"

Сторонники устойчивого развития часто выбирают альтернативные формы кожи. В частности – синтетическую, которую называют "веганский текстиль". Однако и относительно этого материала есть вопросы: он не разлагается, а при его производстве также используют токсичные вещества.

Количество компаний, производящих кожу на основе грибов, растет. Мы можем говорить о том, что новый материал сыграет важную роль на рынке тканей в будущем,

– считает австрийский ученый Александр Бисмарк.

Исследователи также подчеркнули, что "грибная кожа" преодолевает этические проблемы, возникающие при использовании кожи животного происхождения, а также экологические, касающихся ее синтетического заменителя.