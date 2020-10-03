Німці створили робота-мавпу "Чарлі": він має гнучкий хребет – відео
Компанія iStruct представила оновлену версію робота-мавпи "Чарлі", який розробили в DFKI та Університеті Бремена в Німеччині.
Інженери розповідають, що задумка виглядала простою, проте під час розроблення та тестування виникли складнощі, адже алгоритм управління довго не могли реалізувати, пише news.liga.
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DFKIОдин з найбільших некомерційних дослідницьких інститутів в галузі інноваційних технологій та програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.
Що це таке?
Характеристики робота "Чарлі" від компанії iStruct:
- розмір: 66х43х75 см;
- вага: 18 кг;
- джерело енергії: акумулятор на 44,4V і 2,5Ah;
- пересувається рачки;
- стабільно стоїть прямо;
- впевнено балансує;
- здійснює інші операції.
Що змінилося?
Розробники відзначають, що в двоногій позі з'являється збільшений діапазон рухів рук. Це стане в нагоді для виконання практичних завдань. Також iStruct розробила для "Чарлі" гнучкий хребет, завдяки якому робот може нахилятися та повертатися.