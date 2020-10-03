Компания iStruct представила обновленную версию робота-обезьяны "Чарли", который разработали в DFKI и Университете Бремена в Германии.

Инженеры рассказывают, что задумка выглядела простой, однако при разработке и тестировании возникли сложности, так как алгоритм управления долго не могли реализовать, пишет news.liga.

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DFKI Один из крупнейших некоммерческих исследовательских институтов в области инновационных технологий и програмного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

Что это такое?

Характеристики работа "Чарли" от компании iStruct:

размер: 66х43х75 см;

вес: 18 кг;

источник энергии: аккумулятор на 44,4V и 2,5Ah;

передвигается на четвереньках;

стабильно стоит прямо;

уверенно балансирует;

осуществляет другие операции.

Что изменилось?

Разработчики отмечают, что в двуногой позе появляется увеличенный диапазон движений рук. Это пригодится для выполнения практических задач. Также iStruct разработала для "Чарли" гибкий позвоночник, благодаря которому робот может наклоняться и поворачиваться.