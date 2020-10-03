Немцы создали робота-обезьяну "Чарли": он имеет гибкий позвоночник – видео
Компания iStruct представила обновленную версию робота-обезьяны "Чарли", который разработали в DFKI и Университете Бремена в Германии.
Инженеры рассказывают, что задумка выглядела простой, однако при разработке и тестировании возникли сложности, так как алгоритм управления долго не могли реализовать, пишет news.liga.
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DFKIОдин из крупнейших некоммерческих исследовательских институтов в области инновационных технологий и програмного обеспечения на основе искусственного интеллекта.
Что это такое?
Характеристики работа "Чарли" от компании iStruct:
- размер: 66х43х75 см;
- вес: 18 кг;
- источник энергии: аккумулятор на 44,4V и 2,5Ah;
- передвигается на четвереньках;
- стабильно стоит прямо;
- уверенно балансирует;
- осуществляет другие операции.
Что изменилось?
Разработчики отмечают, что в двуногой позе появляется увеличенный диапазон движений рук. Это пригодится для выполнения практических задач. Также iStruct разработала для "Чарли" гибкий позвоночник, благодаря которому робот может наклоняться и поворачиваться.