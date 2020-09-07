Продуктивність – це вміння, яке необхідно постійно відточувати. Досягати успіху в кар'єрі та повсякденному житті – все одно, що займатися спортом: якщо ви припиняєте тренуватися, розвивати навички та відпрацьовувати майстерність – ви станете непродуктивним швидше, аніж здається.

Наш мозок влаштований таким чином, що складні завдання переходять у режим відкладання. Щоб цього уникнути, розвиток повинен бути поступовим. Усе, що вам потрібно, – це послідовність, розповідає vc.ru.

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24 канал зробив добірку простих і дієвих порад від Олександра Неведовского, провідного фахівця з продуктів та бізнесу у компанії Wannaby.

1. Увімкніть режим обізнаності

Завжди починайте з того, що у вас є. Усвідомте, що в цьому конкретному стані ви можете бути щасливі сьогодні, а не тільки через 10 або 20 років.

2. Почніть практикувати уважність

Усе дуже просто – навчіться себе слухати. Йдеться про те, щоб ви мали час розслабитися, побути наодинці зі своїми думками, не відволікаючись на сторонні явища. Так наш розум починає займатися своїми справами. І ви врешті-решт розслабитеся.

3. Займайтеся спортом

Фраза "в здоровому тілі – здоровий дух" ніколи не втратить своєї актуальності. Спорт – синонім продуктивності.

4. Почніть цінувати та відстежувати свій час

Ми завжди скаржимося, що не маємо часу, але навіть не намагаємося проаналізувати його. Власне, як і з грошима. Особливість в тому, що більшість заможних людей витрачає свій час обережно, а час нічим не відрізняється. Йдеться про бажання, і якщо воно у вас є – ви знайдете час.

По суті, система обліку робочого часу працює так: 24 години потрібно розподіляти за різними категоріями із зазначенням видів діяльності. Для цього є кілька варіантів: використовувати шаблон Excel або конкретне застосування.

Результат захоплює подих – ви не тільки дізнаєтеся більше про себе, відмовляєтеся від виправдання бездіяльності, а й підвищуєте свою продуктивність мінімум на 20 відсотків. Немає нічого більш мотивуючого, ніж кілька втрачених годин, які можна було б витратити розумніше. Ба більше, збір статистики дозволяє виконувати більш розгорнутий аналіз того, як ви працюєте з часом, – зазначає Олександр.

5. Працюйте з завданнями

Незважаючи на те, що це виглядає складним і нудним, цей етап може стати простим і захопливим. Вам просто потрібно знати деякі правила.

Перше правило постановки завдань

Розбивайте складні завдання на невеликі відправні точки, поступово виконуючи та обираючи нові. Це скорочує прокрастинацію в 3-4 рази. Скористайтеся додатком Todoist.

Прокрастинація Схильність до постійного відкладання навіть важливих і термінових справ, що спричиняє життєві проблеми і болючі психологічні ефекти.

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Друге правило постановки завдань

Не ставте занадто багато завдань, якщо тільки ви не хочете, щоб ваш розум хвилювався.

У середньому за день я ставлю 5-8 завдань. Однак ви можете поставити більше, особливо якщо об'єднаєте свої робочі завдання, але будьте готові розробити комплексне диференціювання пріоритетів. Або – ви можете вибрати інший варіант управління собою – наприклад: GTD або Trello-type.

Getting Things Done, GTD "Як упорядкувати справи" – методика підвищення особистої ефективності, створена Девідом Алленом і описана ним в однойменній книзі, перше видання якої вийшло в 2001 році і була перекладена на 23 мови.

Trello Хмарна програма для управління проєктами невеликих груп, розроблена Fog Creek Software. Trello використовує парадигму для управління проєктами, яка була започаткована та популяризована Toyota в 1980-х для управління ланцюгами поставок.

Професійні поради:

Повторювані завдання – дуже корисна функція, якщо вам потрібно налаштувати завдання на кожен день тиждень (із зазначенням робочого дня).

Розподіл завдань за різними категоріями – проєктами. Це допомагає зробити вашу поштову скриньку більш оптимізованою.

6. Вироблення звичок

Ключ до цієї імпровізації – підготовка бекенда. Для цього потрібні звички. Бажано хороші. Ключовим моментом тут є формування їх відповідно до визначеного циклу:

Тригер (те, що запустить звичку, – наприклад, вечеряти, прокидатися або готуватися до сну) Рутина (та сама дія, яку ви виконуєте або хотіли б виконати) Інвестиції (час, енергія або гроші, які ви вкладаєте у звичку) Нагорода (джерело дофаміну, який ви отримуєте)

Інша справа – у декого з нас є шкідливі звички. Справа в тому, що відмовитися від них складно, а ось поміняти на кращі – не так. Все, що вам потрібно – змінити розпорядок дня на більш позитивний і прийняти (або хоча б не втратити) нагороду (наприклад, спілкування з друзями), – переконаний редактор.

7. Візуалізуйте своє майбутнє

Почніть з мозкового штурму про себе через 5, 10, 30 років. Отримайте ту картинку, про яку мрієте. Опинившись там, почніть пов'язувати це з реальністю. Може здатися, що ви вже на правильному шляху, а може, ви усвідомите, що йдете абсолютно невірним шляхом. У будь-якому випадку, все можна виправити. Будьте гнучкими, дозволяйте собі втручатися, поки йде час. Встановіть завдання, досягайте мети і з часом змінюйте цілі.

8. Знайдіть собі справжню роботу

Відсутність того, у що можна вкласти всі свої зусилля, робить вас дуже уразливими для прокрастинації. Миші, які кусали палицю, постраждали від удару струмом в кілька разів менше, аніж ті, що нічого не зробили.

Якщо ви не знаєте, що робити, – просто робіть все, за що може чіплятися ваш розум. І пам'ятайте: якщо ви не спробуєте, ви: 1 – ніколи не дізнаєтеся; 2 – ніколи не станете кращою версією себе, – ділиться досвідом Олександр Неведовський.