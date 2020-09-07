Продуктивность – это умение, которое необходимо постоянно оттачивать. Достигать успеха в карьере и повседневной жизни – все равно, что заниматься спортом: если вы прекращаете тренироваться, развивать навыки и отрабатывать мастерство – вы станете непродуктивным быстрее, чем кажется.

Наш мозг устроен таким образом, что сложные задачи переходят в режим откладывания. Чтобы этого избежать, развитие должно быть постепенным. Все, что вам нужно, – это последовательность, рассказывает vc.ru.

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24 канал сделал подборку простых и эффективных советов от Александра Неведовского, ведущего специалиста по продуктам и бизнесу в компании Wannaby.

1. Включите режим осведомленности

Всегда начинайте с того, что у вас есть. Осознайте, что в этом конкретном состоянии вы можете быть счастливы сегодня, а не только через 10 или 20 лет.

2. Начните практиковать внимательность

Все очень просто – научитесь себя слышать. Речь идет о том, чтобы у вас было время расслабиться, побыть наедине со своими мыслями, не отвлекаясь на посторонние явления. Так наш разум начинает заниматься своими делами. И в конце концов вы расслабитесь.

3. Занимайтесь спортом

Фраза "в здоровом теле – здоровый дух" никогда не утратит своей актуальности. Спорт – синоним продуктивности.

4. Начните ценить и отслеживать свое время

Мы всегда жалуемся, что у нас нет времени, но даже не стараемся его проанализировать. Собственно, как и с деньгами. Особенность в том, что большинство состоятельных людей тратят их осторожно. Время ничем не отличается. Речь идет о желании, и если оно у вас есть – вы найдете время.

По сути, система учета рабочего времени работает следующим образом: 24 часа нужно распределять по разным категориям с указанием видов деятельности. Для этого есть несколько вариантов: использовать шаблон Excel или конкретное приложение.

Результат захватывает дыхание – вы не только узнаете больше о себе, отказываетесь от оправдания бездействия, но и повышаете свою продуктивность минимум на 20 процентов. Нет ничего более мотивирующего, чем несколько потерянных часов, которые можно было бы потратить разумнее. Кроме того, сбор статистики позволяет выполнять более сложный анализ того, как вы работаете по прошествию времени, – отмечает Александр.

5. Работайте с задачами

Несмотря на то, что это выглядит сложным и скучным, этот этап может стать простым и увлекательным. Вам просто нужно знать правила.

Первое правило постановки задач

Разбивайте сложные на небольшие отправные точки, постепенно выполняя и ставя новые. Это сокращает прокрастинацию в 3–4 раза. Воспользуйтесь приложением Todoist.

Прокрастинация Склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Приложение Todoist

Второе правило постановки задач

Не ставьте слишком много задач, если только вы не хотите, чтобы ваш ум волновался.

В среднем за день у меня 5-8 задач. Однако вы можете сделать больше, особенно если вы объедините свои рабочие задачи, но будьте готовы разработать комплексное дифференцирование приоритетов. Или вы можете выбрать другой вариант управления собой – например, GTD или Trello-type, – говорит Александр.

Getting Things Done, GTD Методика повышения личной эффективности, созданная Дэвидом Алленом и описанная им в одноименной книге, первое издание которой вышло в 2001 году и была переведена на 23 языка.

Trello Облачная программа для управления проектами небольших групп, разработанная Fog Creek Software. Trello использует метод для управления проектами, который первоначально был популяризирован Toyota в 1980-х для управления цепочками поставок.

Профессиональные советы:

Повторяющиеся задачи – это очень полезная функция, если вам нужно настроить задачи на каждый день или неделю (с указанием рабочего дня).

Распределение задач по разным категориям – проектам. Это помогает сделать ваш почтовый ящик более оптимизированным.

6. Выработка привычек

Ключ к настоящей импровизации – подготовка бэкэнда. Для этого нужны привычки, желательно – хорошие. Ключевым моментом здесь является формирование их в соответствии с определенным циклом:

Триггер (то, что запустит привычку, – например, ужинать, просыпаться или готовиться ко сну) Рутина (то самое действие, которое вы выполняете или хотели бы выполнить) Инвестиции (время, энергия или деньги, которые вы вкладываете в привычку) Награда (источник дофамина, который вы получаете)

Другое дело – у некоторых из нас есть вредные привычки. Дело в том, что отказаться от них сложно, а вот поменять на лучшие – не так. Все, что вам нужно, – изменить распорядок дня на более позитивный и принять (или хотя бы не потерять) награду (например, общение с друзьями), – убежден редактор.

7. Визуализируйте свое будущее

Начните с мозгового штурма о себе через 1, 5, 10, 30 лет. Получите ту картинку, о которой мечтаете. Оказавшись там, начните связывать это с реальностью. Может показаться, что вы уже на правильном пути, а может вы осознаете, что идете совершенно неверным путем. В любом случае все поправимо. Будьте гибкими, позволяйте себе вмешиваться, пока идет время. Установите задачи проверки и со временем меняйте цели.

8. Найдите себе настоящую работу

Отсутствие того, во что можно вложить все свои усилия, делает вас очень уязвимыми для прокрастинации. Мыши, кусавшие палку, пострадали от удара током в несколько раз меньше, чем те, что ничего не сделали.

Если вы не знаете, что делать, просто делайте все, за что может цепляться ваш разум. И помните: если вы не попытаетесь, вы: 1 – никогда не узнаете; 2 – никогда не станете лучшей версией себя, – делится опытом Александр Неведовский.