Як стати кращим шефом та не зриватися на підлеглих: нетипова порада

Регулярні заняття спортом не лише знижують ризик розвитку небезпечних захворювань та допомагає боротися зі стресом. Неочікувано, але постійна фізична активність може допомогти стати кращим керівником.

Відповідне дослідження провели в Університеті Північного Іллінойсу у США. Якщо боси часто відчували стрес, вони й частіше зривалися і критикували своїх співробітників.

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Водночас керівники, які нерідко піддаються стресу та страждають через брак часу, краще поводяться з підлеглими, якщо регулярно займаються помірною фізичною активністю.

Такий ефект давали навіть 1 – 2 тренування в тиждень. При цьому, тип вправ не мав жодного значення.

Як наголосили автори дослідження, схоже, що навіть найпростіші вправи зводять до мінімуму негативні наслідки стресу для керівників на робочому місці.

Не випадково, аби мінімізувати цей фактор, протягом багатьох років пропагувалися різні оздоровчі програми, різні тренування,

– пояснили науковці.

"Це дослідження ще раз підкреслює важливість таких програм стосовно вибудовування відносин між керівником і підлеглими", – запевнили вони.

За словами Еріка Касабурі, гендиректора RetroFitness, дослідження вкотре підтвердило, що накопичений стрес може впливати на роботу комунікацію.